فرق البلدية باشرت تجهيز 124 مدرسة لاستقبال جموع المقترعين

جهزت بلدية الكويت 124 مدرسة لاستقبال جموع المقترعين خلال العملية الانتخابية و المقرر لها غدا الخميس 4 أبريل في جميع الدوائر الخمس الانتخابية بكافة محافظات البلاد .

فقد باشرت فرق الميدانية اعمالها في جميع افرع البلدية و التابعة لادارات النظافة العامة واشغلات الطرق وادارات التدقيق ومتابعة الخدمات في مراقبة الإعلانات الانتخابية والتأكد من مدى الالتزام بتطبيق لوائح النظافة وخيام المناسبات المؤقتة والاعلانات .

وانتهى فريق محافظتي الفروانية ومبارك الكبير أعمال تنظيف 20 مدرسة في محافظة الفروانية مقابل 10 في محافظة مبارك الكبير خصصت كمراكز اقتراع بمشاركة عمال النظافة وتوزيع الحاويات بمختلف المقاسات وازالة الشاحنات في مواقفها بالإضافة إلى السيارات المهملة لتأمين حركة دخول وخروج الناخبات و الناخبين يوم الاقتراع بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية الذين وزعوا الحواجز المرورية لتنظيم السير حول الاماكن المحيطة بهذه المدارس .

كما انجز فريق محافظتي العاصمة والجهراء تجهيز 36 مدرسة مخصصة للاقتراع في محافظة العاصمة مقابل 10 مدارس في محافظة الجهراء من ناحية اعمال التنظيف بمشاركة 460 عمال نظافة وتوفير 80 حاوية بجميع المقاسات و عدد 40 من الآليات والمعدات لكنس الاماكن المحيطة بالمدارس،

وازالة السيارات المهملة والشاحنات المستخدمة للإعلانات الانتخابية وإخلاء مواقف السيارات امام مراكز الاقتراع وتوزيع الحواجز لتأمين انسيابية الحركة المرورية بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية .

فيما قامت فرق محافظتي الاحمدي وحولي بتمام التحضيرات والترتيبات اللازمة لجهورية50 مدرسة خصصت للاقتراع موزعة على الدوائر الانتخابية في الاحمدي وحولي بمشاركة 360 عامل نظافة في حولي ومشاركة 350 في الاحمدي وتوفير الحاويات بلغ عددها 100 من مختلف المقاسات والاستعانة بالآليات والمعدات التي بلغ عددها 110 موزعة على المحافظتين لتنظيف المدارس من الداخل وكذلك تنظيف الاماكن المحيطة بها ورفع السيارات المهملة من أمامها بعد وضع الحواجز الحديدية من قبل رجال وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية لدخول وخروج الناخبين من المدارس .