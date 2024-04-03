الأرصاد الجوية: طقس البلاد مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا غدا وفي عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد بوجه عام غدا الخميس وفي عطلة نهاية الأسبوع مائلا للحرارة نهارا ومعتدلا ليلا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يؤدي لاستقرار الأحوال الجوية مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الطقس نهار غد يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين قدم وقدمين.

وعن الطقس نهار بعد غد الجمعة ذكر أنه يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وذكر أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت أفاد القراوي بأنه يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.