مركز العجيري العلمي: هلال رمضان الأخير يقترن بكوكبي المريخ وزحل السبت ومع الزهرة الأحد

قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت والمنطقة العربية ستشهد يوم السبت المقبل ظاهرة فلكية متمثلة باقتران ثلاثي بين القمر وكوكبي المريخ وزحل.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء أن القمر سيبدأ حالة الاقتران قبل فجر السبت عند الساعة 4:01 صباحا تقريبا مع كل من كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وتستمر الظاهرة حتى شروق الشمس.

وأوضح أننا نرى في هذه الظاهرة الفلكية الأجرام الثلاثة بالعين المجردة ويكون القمر على شكل هلال وهو الهلال الأخير في شهر رمضان المبارك وسيختفي هذا المشهد مع شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس في تمام الساعة 5:33 صباحا.

وأشار إلى أن القمر سيقترن كذلك مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية حيث نراهما بالعين المجردة متجاورين في السماء قبل شروق الشمس مباشرة يوم الأحد المقبل.