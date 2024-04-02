المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

الأمم المتحدة تندّد بـ”تجاهل” القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

3 أبريل، 2024
0 41 دقيقة واحدة

اعتبر متحدّث باسم الأمم المتّحدة الثلاثاء أنّ مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة صهيونية بغزة يظهر “تجاهل القانون الإنساني” وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب بين الاحتلال وحماس.

وصرح ستيفان دوجاريك أن “الحصول المتكرر لهذه الاحداث هو نتيجة لا مفر منها لكيفية خوض هذه الحرب راهنا”، في “تجاهل للقانون الإنساني الدولي وتجاهل لحماية العمال الإنسانيين”، منددا بمقتل “جميع العمال الإنسانيين”.

وقال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الثلاثاء لمناقشة تقريره حول الأمن البشري إنّ “مقتل عمال إغاثة لدى المطبخ المركزي العالمي رفع عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في الصراع في غزة إلى 196 بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة”.

وإذ كرّر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، شدّد غوتيريش على أنّ “الغارات الجوية المدمّرة التي قتلت موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي أمر غير معقول”.

وفي حين تتهدّد المجاعة قطاع غزة، أعلنت “وورلد سنترال كيتشن” الثلاثاء “تعليق عملياتها في المنطقة” بعد مقتل سبعة من أعضاء فريقها بضربة إسرائيلية أثناء تفريغ مساعدات وصلت من قبرص إلى القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.

والقتلى وفق المنظمة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
3 أبريل، 2024
0 41 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

بيونغ يانغ: التجربة الأخيرة كانت لصاروخ فرط صوتي مداه يتراوح بين متوسط وطويل

3 أبريل، 2024

لندن تستدعي سفير الاحتلال بعد مقتل ثلاثة عمال اغاثة بريطانيين في غزة

2 أبريل، 2024

بوريل يدين الضربة التي أسفرت عن مقتل عاملين إنسانيين في غزة

2 أبريل، 2024

واشنطن تعرب عن قلقها ازاء التصعيد الإقليمي بعد هجوم الاحتلال على قنصلية إيران في دمشق

2 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى