الأمم المتحدة تندّد بـ”تجاهل” القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

اعتبر متحدّث باسم الأمم المتّحدة الثلاثاء أنّ مقتل سبعة من عمال الإغاثة في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” في ضربة صهيونية بغزة يظهر “تجاهل القانون الإنساني” وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب بين الاحتلال وحماس.

وصرح ستيفان دوجاريك أن “الحصول المتكرر لهذه الاحداث هو نتيجة لا مفر منها لكيفية خوض هذه الحرب راهنا”، في “تجاهل للقانون الإنساني الدولي وتجاهل لحماية العمال الإنسانيين”، منددا بمقتل “جميع العمال الإنسانيين”.

وقال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الثلاثاء لمناقشة تقريره حول الأمن البشري إنّ “مقتل عمال إغاثة لدى المطبخ المركزي العالمي رفع عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في الصراع في غزة إلى 196 بمن فيهم أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة”.

وإذ كرّر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، شدّد غوتيريش على أنّ “الغارات الجوية المدمّرة التي قتلت موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي أمر غير معقول”.

وفي حين تتهدّد المجاعة قطاع غزة، أعلنت “وورلد سنترال كيتشن” الثلاثاء “تعليق عملياتها في المنطقة” بعد مقتل سبعة من أعضاء فريقها بضربة إسرائيلية أثناء تفريغ مساعدات وصلت من قبرص إلى القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.

والقتلى وفق المنظمة هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني.