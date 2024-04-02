بنك الكويت المركزي يوفر أجهزة لسحب العيادي في المجمعات التجارية

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية تتضمن أوراقا نقدية جديدة من فئات الدينار وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع (العيادي).

وقال المركزي في بيان صحفي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوفر في مجمعات الأفنيوز و 360 مول والعاصمة والكوت وذلك منذ اليوم وحتى ثاني أيام عيد الفطر مشيرا إلى أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي – نت) والمجمعات المذكورة.

وأضاف البيان أن هذه الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا من الجمهور إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوفر عادة في أجهزة السحب الآلي.

وذكر أن (المركزي) زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك الكويتية خصصت 302 فرعا من فروعها بمناسبة عيد الفطر السعيد بالإضافة إلى 96 جهاز سحب آلي لتلبية احتياجات عملائها من أوراق النقد الجديدة بالفئات المختلفة.