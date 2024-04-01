“الداخلية” تدعو الجميع إلى حجز موعد مسبق عبر منصة “متى” قبل التوجه لمراكز البصمة البيومترية

دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين الجميع إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر منصة (متى) من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) قبل التوجه إلى المراكز المخصصة للبصمة البيومترية إذ أنه “لن يتم استقبال أي مراجع من دون موعد مسبق”.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن “الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفترة المواعيد الخاصة بأخذ البصمة تكفي للجميع وقبل انتهاء الفترة المحددة”.

وأفادت بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ازدحام مراجعين أمام أحد مراكز البصمة بأنه “تم التعامل مع الواقعة بشكل فوري” مبينة أن الازدحام جاء بسبب “حضور عدد كبير من المراجعين من غير موعد مسبق”.

يذكر أن (الداخلية) قد أعلنت في فبراير الماضي مهلة مدتها ثلاثة أشهر لأخذ البصمة لجميع المواطنين والمقيمين تبدأ من تاريخ 1 -3 -2024 وتنتهي بتاريخ 1 -6 -2024 وأنه سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال لم يتم أخذها.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي حينئذ إنها مستمرة في أخذ البصمة في جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي والمراكز المعدة لذلك.