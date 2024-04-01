وزير الخارجية يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية

أصدر وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي.

وذكر بيان صادر عن الصندوق ان القرار رقم (1) لسنة 2024 الخاص يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق اذ يضم كلا من نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر.

وأضاف البيان أن مجلس الادارة يضم كذلك هشام الوقيان والدكتورة فاطمة السالم والدكتور بدر الهاشل والدكتور سعد الناهض والدكتور ضاري الرشيد اضافة الى الدكتورة سارة خلف.

وهنأ الوزير اليحيا بحسب البيان أعضاء مجلس ادارة الصندوق بتعيينهم للسنوات الثلاث المقبلة معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تكريس الهدف الأساسي والدائم من إنشاء الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية في الكويت وخارجها.