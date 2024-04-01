“أركان” توقع عقد بيع 3 عقارات استثمارية بـ 7.1 ملايين دينار

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن توقيع عقد بيع 3 عقارات استثمارية محلية بمنطقة السالمية بقيمة إجمالية وقدرها 7.1 ملايين دينار.

وفي هذا الخصوص أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية، عبدالرحمن حمد التركيت، أنه وعند إتمام البيع، فإن الأثر المالي سينعكس على البيانات المالية للشركة وذلك من خلال تحقيق ربح وقدره مليون و 28 ألف دينار.

وأضاف في تصريح صحفي، ان هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لعام 2024، والتي تتضمن إعادة هيكلة محفظة عقاراتها وتجديدها بدقة عالية من خلال دراسة متأنية للسوق العقاري الكويتي وتوقعاته المستقبلية، للحفاظ على استقرار وضع الشركة وتعظيم الأصول للارتقاء والنمو بالأرباح السنوية للمساهمـــين والحفاظ على الاستقرار المالي للشركة.

واكد التركيت أن الاستراتيجية الجديدة للشركة إنما تهدف إلى تحسين وتطوير العقارات المملوكة لها بما يتلاءم مع احتياجات السوق وتطلعات المستثمرين، إذ يتمثل جزء هام من هذه العملية في تحليل توجهات الطلب والعرض في السوق العقارية المحلية، بالإضافة إلى تقدير العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على قيمة العقارات.

وتابع يقول : يهدف هذا الجهد المتواصل إلى تعزيز موقع الشركة كلاعب رائد في قطاع العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وكانت الشركة قد أعلنت من خلال الإفصاح عن المعلومات الجوهرية على موقع بورصة الكويت، وذلك وفقاً للمادة 4-1-1 من الباب الرابع في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 72 لسنة 2015.