بنك الخليج يدعم حملة الهلال الأحمر الكويتي.. “أغيثوا فلسطين”

ضمن الفعاليات والمبادرات النوعية التي ينظمها خلال شهر رمضان الفضيل، أعلن بنك الخليج دعمه للحملة الخيرية، التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تحت شعار “اغيثوا فلسطين”، تجاوباً مع جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى تخفيف معاناة أهالي غزة المتضررين من الحرب.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من بنك الخليج إلى مقر جمعية الهلال الحمر الكويتي، ويضم الوفد كل من مدير إدارة الموارد البشرية السيدة / سلمى الحجاج، ومدير إدارة الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد القطان ورئيس التسويق التنفيذي السيدة/ نجلاء العيسي وكان في استقبالهم مدير عام جمعية الهلال الأحمر السيد/ عبدالرحمن العون.

وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام- رئيس التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى: ” حرصنا في بنك الخليج على مد يد العون لأهالينا في غزة في ظل الظروف العصيبة التي يمرون فيها، من خلال التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي تقوم بدور مميز ممثلاً عن الكويت وشعبها في كافة القضايا الإنسانية حول العالم.

وأشارت إلى أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرنامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت.

وأكدت حرص بنك الخليج كمؤسسة مالية بدعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، وفي مقدمتهم جمعية الهلال الأحمر، لما لها من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن أن القطاع الخاص له دور هام في دعم جهود منظمات المجتمع المدني تجاه كافة القضايا الإنسانية.

ونوهت إلى أن المساهمة في دعم حملة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، تأتي ضمن حزمة من المبادرات الخيرية، التي أطلقها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، وشملت توزيع وجبات إفطار صائم، و” توزيع الماجلة “، و”نقصة الخميس”، وغيرهم.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.