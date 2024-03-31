جانب من انطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية في تونس

“الهلال الأحمر” الكويتي يوزع 2400 سلة غذائية في تونس

1 أبريل، 2024
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بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد توزيع سلال غذائية في تونس وذلك في إطار مشروع مشترك مع الهلال الأحمر التونسي يشمل جميع المحافظات التونسية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي فاروق خزعل في تصريح صحفي إنه انطلق اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية تحت شعار (الكويت بجانبكم) بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي.

جانب من انطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية في تونس

وأضاف أن هذا المشروع يشمل توزيع 2400 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات التونسية ال24 على مدى أسبوع تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد أن هذا المشروع يعكس تجذر العمل الإنساني في دولة الكويت التي تحرص على مد يد التكافل للمحتاجين لاسيما في هذه الأيام الفضيلة.

جانب من انطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية في تونس
المصدر
كونا
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1 أبريل، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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