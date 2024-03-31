“الهلال الأحمر” الكويتي يوزع 2400 سلة غذائية في تونس

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد توزيع سلال غذائية في تونس وذلك في إطار مشروع مشترك مع الهلال الأحمر التونسي يشمل جميع المحافظات التونسية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي فاروق خزعل في تصريح صحفي إنه انطلق اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية تحت شعار (الكويت بجانبكم) بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي.

جانب من انطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية في تونس

وأضاف أن هذا المشروع يشمل توزيع 2400 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات التونسية ال24 على مدى أسبوع تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد أن هذا المشروع يعكس تجذر العمل الإنساني في دولة الكويت التي تحرص على مد يد التكافل للمحتاجين لاسيما في هذه الأيام الفضيلة.

جانب من انطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية في تونس