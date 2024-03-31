بنك برقان يوزّع وجبات إفطار صائم بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة

قام بنك برقان بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، بتوزيع وجبات إفطار صائم في مختلف مناطق الكويت. وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لروح العطاء التي يتميّز بها شهر رمضان المبارك، وكجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لبنك برقان وتحت مظلة روح المواطنة والتكاتف التي يؤمن بها وفي إطار دوره الفاعل في المجتمع.

مدير أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

وفي تعليقها على هذه الحملة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “شهر رمضان فرصة مميزة لعائلة بنك برقان لتعزيز الجهود والمبادرة بالعطاء وتجسيد قيم ومبادئ التواصل مع المحتاجين والأسر المتعفّفة، لبناء مجتمع ناجح يتكاتف فيه الجميع لحياة أفضل. ولذلك كان من المهم اشراك موظفينا في هذه المبادرة التي تعكس ثقافة بنك برقان وقيمه المتمثلة في الرحمة والتعاطف والمبادرة إلى فعل الخير. تعاوننا في رمضان مع مؤسسة مجتمعية ناجحة مثل البنك الكويتي للطعام والإغاثة، مكّن بنك برقان من الوصول إلى المحتاجين في مختلف المناطق في الكويت وحقق الهدف الإنساني من الحملة”.

نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي في البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري

من جانبه، قال السيد/ مشعل الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة: “إن تحقيق الرفاهية والازدهار في أي مجتمع لا يقتصر على جهود الأفراد فقط بل يتعداه ليشمل التأثير الذي تتركه الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي تتحلى بروح المواطنة. نفتخر بتعاوننا الناجح مع بنك برقان، وقد جمعت هذه الحملة المميزة جهود مواردنا في بنك الطعام مع شغف البنك لترك بصمة إيجابية في المجتمع عبر توفير الطعام للمحتاجين وإدخال الفرح والبهجة إلى قلوبهم في شهر الخير”.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة توزيع وجبات الإفطار على مجموعة من الأسر المتعففة والمحتاجين داخل مختلف مناطق الكويت تأتي ضمن برنامج بنك برقان السنوي خلال شهر رمضان تعزيزاً لمساهمته الإيجابية في المجتمع على أوسع نطاق، بالإضافة إلى تشجيع موظفيه على المشاركة في الأعمال الخيرية والإنسانية.