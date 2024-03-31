رئيس الأركان العامة للجيش يتفقد هيئة العمليات والخطط

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين بزيارة تفقدية إلى هيئة العمليات والخطط حيث كان في استقباله لدى وصوله معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء ركن محمد ماجد وعدد من قيادات الهيئة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الاحد ان الفريق المزين استمع إلى شرح مفصل عن آخر المهام والواجبات التي تقوم هيئة العمليات والخطط بتنفيذها ومتابعتها وذلك من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات بالجيش الكويتي.

وأشاد رئيس الأركان بجهود الهيئة وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لجميع وحدات الجيش وما تملكه من خبرات وإمكانيات.

ودعا منتسبيها إلى السعي دائما لتحقيق التطور والارتقاء والتميز في أدائهم والوصول به إلى المستويات المنشودة حتى يكونوا دائما على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات التي توكل إليهم متمنيا لهم دوام التوفيق.