عائلة بنك الخليج تجتمع في الغبقة الرمضانية بحضور جمع كبير من موظفي البنك والإدارة التنفيذية

وسط أجواء عائلية، اجتمعت عائلة بنك الخليج في غبقة البنك السنوية، في فندق جراند حياة /مول 360، بحضور جمع كبير من موظفي مختلف الإدارات والفروع يتقدمهم مسؤولي وقيادات البنك.

وشهد الحفل تنظيم العديد من الأنشطة، التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الرمضانية وتعميق أواصر المودة بين الموظفين، كما شهد الحفل بعض الفعاليات التراثية التي تربطهم بالتراث الثقافي العريق للمجتمع الكويتي.

NEOحساب الأطفال حاضر في الحفل

ويعتبر بنك الخليج الغبقة السنوية فرصة مثالية للتواصل بين الموظفين من مختلف قطاعات وأفرع البنك، بعيدًا عن العمل، والالتقاء بأعضاء الإدارة التنفيذية في أجواء عائلية مبهجة، حيث يحرص البنك على تعزيز روح المودة والتواصل بين الموظفين، وذلك من خلال فعاليات وأنشطة منوعة وترفيهية، لما تتمتع به الغبقة الرمضانية من طابع خاص تستمده من روحانيات شهر رمضان الفضيل.

جانب من الحضور

ويؤمن بنك الخليج بأن الموظفين هم أساس نجاحه وسر تميزه، ولهذا يعمل بشكل دؤوب على تمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم المهنية من ناحية، وتوفير بيئة عمل محاطة بأجواء عائلية مفعمة بروح التعاون والمحبة من ناحية أخرى.

جانب من الفعاليات التراثية

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

سلمى الحجاج ومحمد القطان خلال الحفل

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

صورة جماعية لبعض القياديين في البنك