الذهب يقفل تداولات الأسبوع الماضي على مستوى قياسي بلغ 2234 دولارا للأونصة

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على مستوى تاريخي قياسي بلغ 2234 دولارا أمريكيا للأونصة ليرفع مكاسبه الشهرية إلى 9 في المئة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن سعر المعدن الأصفر استقر عند أعلى مستوياته على الإطلاق وسط توقعات بأن تتحول البنوك المركزية الكبرى إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأضاف التقرير أن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والحرب الروسية – الأوكرانية كذلك التوترات المتزايدة في القارة الأفريقية ضد المصالح الفرنسية كلها عوامل رئيسية زادت من حدة أسعار الذهب الذي يعد أول الملاذات الاستثمارية الآمنة في وسط هذه الأجواء.

وأوضح أن الذهب ارتفع بحوالي 9 في المئة لشهر مارس إذ حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام خلال اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية.

وذكر أن المحللين يتوقعون قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو المقبل فارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال (تسليم شهر يونيو) بنسبة 15ر1 بالمئة عند 2238 دولارا للاونصة لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بلغت 6ر2 في امئة و9ر7 في المئة على التوالي.

وأفاد بأن بيانات الاقتصاد الأمريكية التي صدرت أمس الأول الجمعة أظهرت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3ر0 في المئة بنهاية فبراير الماضي بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن التضخم الأمريكي لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة فإن التقرير أكد التوقعات بانخفاض الفائدة في الأشهر المقبلة بالتالي زيادة الاستثمار في المعدن الأصفر كإجراء احترازي ضد أي قفزات تضخمية مستقبلية.

وقال تقرير (دار السبائك) إن الأسبوع الجاري سيشهد نشر عدة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة مثل تقرير الوظائف وتقرير القطاع الزراعي وأداء القطاع الصناعي إضافة الى ترقب الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشرق أوروبا “وهي عوامل لها تأثيرات مباشرة على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة”.

وعن السوق المحلي أشار إلى أن الذهب عيار (24) بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 180ر22 دينار للجرام في حين سجل عيار (22) مبلغ 33ر20 دينار للجرام فيما اغلقت الفضة عند 292 دينار للكيلوجرام.