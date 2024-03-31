بنك برقان يحقق تقدماً مميزاً في عام 2023 لتنفيذ استراتيجيته طويلة المدى للتحوّل والتغيير  

عقد بنك برقان الاجتماع السنوي الستين للجمعية العامة العادية والاجتماع السابع والثلاثين للجمعية العامة الغير عادية يوم السبت الموافق 2024/3/30في الفرع الرئيسي للبنك، بنصاب بلغ 80.507%.

وقدّم مجلس إدارة البنك للمساهمين خلال الاجتماع النتائج المالية المحقّقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بواقع 6 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% عن العام المالي 2023.

وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية، أشار الشيخ/ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس الإدارة إلى “أن العام 2023 كان من أكثر السنوات المحوريّة في تاريخ بنك برقان، والتي تمتدّ لما يقارب الخمسين عاماً، حيث وضعنا أسس استراتيجيتنا طويلة المدى للتحوّل والتغيير، مع رؤية ورسالة جديدتين. وقد حافظ بنك برقان على قاعدة مالية قوية ونموذج عمل متين، متبنياً نهجاً للنمو المستدام بالتركيز على أسواقنا الرئيسية لتحقيق النمو المأمول وبالاعتماد على الإمكانات المتوفرة لدى البنك”. وأضاف: “تتطلّب استراتيجيتنا الجديدة ضخّ استثمارات كبيرة في عملياتنا، لتعزيز البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، وتطوير رأسمال البنك البشري. ولا بد من التركيز على الموازنة بين جهود تسريع وتيرة النمو والإدارة الفعالة للمخاطر”.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك برقان، بالتقدّم المميز الذي حققه البنك خلال العام 2023 في سبيل تنفيذ استراتيجيته طويلة المدى للتحوّل والتغيير. فقد سجّل البنك إيرادات مستقرة بلغت 222 مليون دينار كويتي لعام 2023، في حين بلغ صافي دخل الفوائد 135 مليون دينار كويتي. وبلغت الأرباح التشغيلية 106 ملايين دينار كويتي، والأرباح الصافية 43.5 مليون دينار كويتي.

وبيّن أن مؤشري رأس المال وجودة الأصول أظهرا التقدّم الكبير الذي حققه البنك حيث زادت نسبة حقوق المساهمين (CET1)، بمقدار 270 نقطة أساس إلى 13.5%، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بمقدار 320 نقطة أساس إلى 20.0%.

وذكر رئيس مجلس الإدارة أن بنك برقان استمرّ بتنفيذ إعادة التوزيع الاستراتيجي لأصول محفظته كأولوية قصوى ضمن استراتيجيته الشاملة للتحوّل مع تعزيز نشاطه الأساسي في الكويت، وذلك بعد استكمال عملية بيع حصته في مصرف بغداد، إضافة إلى بيع 52% من حصته في بنك برقان – تركيا، خلال 2023.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن “البنك عمل في العام 2023 على إعادة هيكلة واسعة النطاق، تضمّنت العديد من التعيينات والترقيات على مستوى الإدارة التنفيذية لترسيخ مكانته بين أكثر البنوك تقدّماً وتأثيراً في الكويت”.

بدوره، لفت السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، إلى أن التركيز على الاستثمار في تطوير رأس المال البشري يعدّ جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان، حيث يواصل البنك، ضمن أولوياته، تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية موظفيه وتمكينهم من شغل المناصب القيادية، في إشارة واضحة إلى التزامه بتنمية رأس المال البشري وتطويره بشكل مستمر، والمضيّ قُدماً بقيادة خطط البنك نحو التحوّل والتغيير.

وخلال العام 2023، تم تتويج البنك بشهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل®)، وتصنيفه من أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مكان عمل في الكويت لعام 2023، إضافة إلى تصنيفه في المرتبة 27 بين الشركات الكبرى ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا 2023. وهذه التصنيفات تعتبر تقديراً رفيع المستوى يعزّز تفاني البنك في تطوير رأسماله البشري ومواصلة تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية وتطوير موظفيه، بما يحافظ على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل للكفاءات المصرفية الكويتية الطموحة وذات الخبرات العالية.

وبحلول نهاية العام 2023، وصلت نسبة العمالة الوطنية في بنك برقان إلى 83%، متجاوزاً حدود المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المعنية في هذا الخصوص بما يزيد عن 13%، علماً بأن هذه النسبة تعتبر من بين أعلى النسب في سوق العمل على مستوى القطاع الخاص بشكل عام والمصرفي بشكل خاص. كما شكل الكويتيون نسبة 95% من إجمالي التعيينات التي تمت خلال العام الماضي، في حين شكّل العنصر النسائي نحو 48% من إجمالي العمالة في البنك خلال العام 2023، ما يؤكد نهج البنك القائم على المساواة في تطوير رأسماله البشري.

كما أضاف السيد/ ضاهر: “لقد بدأنا تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة للتحوّل والتغيير، والعام 2023 مهّد الطريق لما نسعى إلى ترسيخه على أنه طريقة بنك برقان في تقديم الخدمات المصرفية”.

وقال: “في إطار رؤيته الجديدة، يسعى بنك برقان إلى مواصلة مسيرة التطوير في جميع أعماله وخدماته، ويشمل ذلك الاستمرار في توسيع قاعدة العملاء لخدمة الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر باقة من المنتجات الأكثر تنوّعاً، إلى جانب مواكبة وتوفير أحدث الحلول المالية والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات أعلى وأكثر تخصيصاً”.

وذكر السيد/ ضاهر أن “تعزيز تجربة العملاء يعتبر ركناً أساسياً في الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان، ولذلك فإنه واصل خلال العام 2023 سعيه الدؤوب نحو توفير تجربة مصرفية متميزة لمختلف شرائح العملاء وذلك بالاعتماد على نهج متكامل مدفوع بالابتكار في توفير الحلول المصرفية”.

وأضاف: “نسعى إلى دمج تحوّلنا الرقمي مع التزامنا الراسخ باتباع أساليب حديثة في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك بهدف تقديم تجربة مصرفية متطورة للعملاء وأكثر شمولاً وتخصيصاً. وتعتبر الرقمنة جزءاً أساسياً في استراتيجيتنا لتحقيق أهدافنا في تمكين العملاء من القيام بعمليات مصرفية مميزة وأكثر ابتكاراً واستدامة”.

من جانبه، قال السيد/ فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي – الكويت لبنك برقان: “إن البنك أطلق خلال العام 2023 العديد من الخدمات الفريدة على مستوى المنطقة مثل Tijarati Pay إلى جانب تدشين بطاقات السحب الآلي الصديقة للبيئة والداعمة للغة برايل، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة مصرفية افتراضية جديدة لمواكبة التحوّل في الصناعة المصرفية ولتوفيرها كخيار رقمي صديق للبيئة وأكثر سرعة وأماناً من البطاقات المصرفية التقليدية.

وبيّن أن البنك توسّع خلال العام 2023 بعروض الدفع الرقمية عبر إطلاق خدمات متنوّعة مثل Google Pay وApple Pay لتمكين العملاء من إنجاز مدفوعاتهم بطريقة آمنة وغير تلامسية عبر منصات Android وiOS. كما كان أول من يطبّق حلول فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تسمح لحاملي البطاقات بالتسجيل بمنتهى السهولة في العديد من المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، من خلال تطبيق بنك برقان للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أنه في إطار جهوده المستمرّة للارتقاء بمستوى التجربة المصرفيّة المخصّصة لعملائه من ذوي الدخل المرتفع، أعلن بنك برقان إطلاق باقة Elite الجديدة لشريحة عملائه المتميّزين، والتي توفّر لهم مجموعة واسعة من المزايا والخدمات المصرفية الأكثر ابتكاراً وتطوّراً وفخامة، إضافة إلى تجديد باقة بريميير وتعزيزها بمزايا مخصّصة، كما قام بإعادة تصميم حساب كنز للسحب والادخار، والذي يعدّ واحداً من أفضل وأقوى حسابات الربح والادخار في السوق، وذلك من أجل مكافأة عملائه وزيادة فرصهم بربح جوائز قيّمة.

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه متقدّماً بالشكر من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهم المستمر لبنك برقان والقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، كما شكر مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية والمساهمين والعملاء وجميع الموظفين في كافة الأقسام، لما يقدّمونه من إسهامات متواصلة في تطورّ البنك.