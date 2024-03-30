بلدية الكويت

بلدية الكويت تطلق حملة “صوتك مستقبل وطن” لدعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة بانتخابات “أمة 2024”

30 مارس، 2024
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أطلقت بلدية الكويت اليوم السبت حملة بعنوان (صوتك مستقبل وطن) وذلك بهدف دعوة المواطنين للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024). وأضافت البلدية في بيان صحفي أن الحملة جاءت بالتعاون مع وزارة الإعلام لحث المواطنين على المشاركة في يوم الاقتراع المقرر يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024.

وعرضت البلدية إعلان الحملة على أضخم شاشة مرئية والموجودة على مبناها إلى جانب الترويج لها عن طريق إعلانات الطرق المنتشرة في كافة شوارع محافظات البلاد.

المصدر
كونا
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30 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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