من حملة البلدية

بلدية الكويت: تحرير 16 مخالفة بمحافظة الاحمدي

30 مارس، 2024
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اعلنت ادارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بحملات ميدانيه في نطاق المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاعلانات خلال شهر رمضان المبارك.

و أوضحت ان الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الاحمدي نفذ حمله تفتيشية مكثفة للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق تهدف هذه الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافته إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين وذلك من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بتنفيذها في المحافظة.

وأكدت على قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الاحمدي بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة وتوجيه 25 انذار تنوعت ما بين عدم تجديد الاعلان وإقامة اعلان تعرفي للنشاط بدون ترخيص وإضافة اعلان تعريفي للنشاط بدون ترخيص واستغلال مساحات وساحات بدون ترخيص من البلدية وعدم صيانة الاعلان بالاضافة الى ازالة 19 اعلان انتخابي مخالف.

المصدر
بلدية الكويت
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30 مارس، 2024
0 9 دقيقة واحدة

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