الرئيس التركي: نبذل جهودا مكثفة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا تبذل جهودا مكثفة لزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول “لن نتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم ويستعيدوا أراضيهم المحتلة ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت أمس سفينة المساعدات الثامنة إلى مصر وعلى متنها 125 ألف طرد غذائي بحمولة تبلغ 3 آلاف طن لإيصالها إلى قطاع غزة.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا أرسلت حتى الآن عبر السفن والطائرات أكثر من 40 ألف طن مساعدات إلى المنطقة وأنها تفعل ما يلزم من أجل محاسبة الجناة الذين يقومون بإبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والرضع والمسنين بغزة أمام القانون وأضاف “نفعل كل ما في وسعنا وما نستطيع وما تسمح به إمكاناتنا وسنواصل فعل ذلك”.