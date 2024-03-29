لبنان يرحب بأمر محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات لغزة بلا قيد

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ومن دون عوائق.

ودعت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات فورية لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكدت ضرورة التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية ويوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال.

ويوم أمس قضت محكمة العدل الدولية بإجماع الآراء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.

وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بحسب بيان أصدرته المحكمة.