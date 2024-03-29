مشتبه به تاسع في هجوم موسكو في الحبس الاحتياطي

مشتبه به تاسع في هجوم موسكو في الحبس الاحتياطي

أعلن القضاء الروسي الجمعة أنه وضع في الحبس الاحتياطي رجلا تاسعا يشتبه بضلوعه في تنظيم الهجوم الذي أودى بأكثر من 140 شخصا في قاعة للحفلات في ضاحية موسكو وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقبل أسبوع، أطلق مسلّحون النار في قاعة الحفلات كروكوس سيتي هول بالقرب من موسكو قبل إشعال حريق فيها.

وأعلنت السلطات الروسية الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى إلى 143 وكشف وزير الصحة ميخائيل موراشكو وفاة شخص إضافي الجمعة، في حين لا يزال عشرات المصابين في المستشفيات.

وأوقف أربعة رجال يشتبه في تنفيذهم الهجوم، فضلا عن توقيف عدّة أشخاص على خلفية مساعدتهم.

والجمعة وضع مشتبه به جديد اسمه نظريماد لطفولوي في السجن الاحتياطي، بحسب ما كشف الجهاز الإعلامي للمحاكم في موسكو.

ويتحدر كالموقوفين الأربعة قبله من طاجيكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

ولم تحدّد السلطات الدور الذي تشتبه في أنه اضطلع به، لكنه متّهم بـ “الإرهاب” مثل الموقوفين الأربعة، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وقد يبقى في الحبس الاحتياطي حتّى 22 أيار/مايو على أقلّ تقدير.

ويعدّ هجوم موسكو الأخير أكثر الهجمات حصدا للأرواح في روسيا منذ حوالى عشرين عاما والأعنف لتنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا.

وأكّد التنظيم الجمعة توقيف أربعة من أعضائه قال إنهم منفّذو الهجوم.

وبالرغم من مجاهرة التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم، تصرّ السلطات الروسية على ربط الاعتداء بأوكرانيا التي تتواجه معها عسكريا منذ سنتين.

وأكّد المحققون الجمعة أن المشتبه بهم كشفوا أن الاعتداء نُسّق من “رجل يحمل اسما مستعارا بواسطة رسائل صوتية على تطبيق تلغرام”.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية “بناء على تعليمات المنسّق، توجّه الإرهابيون بعد ارتكاب جريمتهم إلى الحدود الروسية الأوكرانية في سيّارة بغية اجتيازها وبلوغ كييف لتلقّي المكافأة التي وعدوا بها”.

وكانت هذه اللجنة المعنية بالتحقيقات الإجرامية الكبيرة في البلد قد أعلنت الخميس أن مرتكبي الهجوم كانوا على “علاقة بقوميين أوكرانيين” وتلقّوا مبالغ “طائلة” مصدرها أوكرانيا.

والثلاثاء، اتّهم مدير جهاز الأمن الروسي (اف اس بي) ألكسندر بورتنيكوف الاستخبارات الأوكرانية والغربية بـ “تسهيل” الهجوم.

وتنفي أوكرانيا أيّ علاقة لها بالاعتداء.