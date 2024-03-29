السعودية ترحب بتدابير محكمة العدل الدولية لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية الداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات والتخفيف من آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.

وكانت محكمة العدل الدولية قضت يوم امس الخميس بإجماع قضاتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة فورا ومن دون قيد وأن يرفع تقرير للمحكمة بذلك في غضون شهر.

وأمرت محكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة) الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.