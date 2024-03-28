روسيا تفرض نهاية النظام الاممي لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية

عرقلت روسيا الخميس تجديد تفويض خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، وهي خطوة دانتها أغلبية أعضاء مجلس الأمن القلقين من تطوير برنامج بيونغ يانغ النووي.

منذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تعزيزها عدة مرات في عامي 2016 و2017.

ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.

في هذا الاطار، استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار يهدف إلى التمديد لعام للجنة الخبراء المكلفة مراقبة هذه العقوبات، وتعتبر تقاريرها مرجعا في الملف.

وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلا “تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة”.

وأوضح أن “روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات”. وشدد على أنه “إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية” منددا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.

في تقريرها الأخير الصادر مطلع آذار/مارس أكدت لجنة الخبراء مرة اخرى أن كوريا الشمالية واصلت “الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن” لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ البالستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.

وأشار أيضا إلى أنه بدأ التحقيق في “المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول اخرى بأسلحة وذخائر تقليدية” في انتهاك للعقوبات ولا سيما الى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن “هذا الفيتو ليس دليلا على قلق على شعب كوريا الشمالية أو فعالية العقوبات. إنه يتعلق بروسيا من خلال الحصول على الحرية لانتهاك العقوبات بحثا عن أسلحة لاستخدامها ضد اوكرانيا”.

قبل التصويت مباشرة اكدت 10 دول أعضاء في المجلس في اعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوفينيا والإكوادور وسويسرا) انه “في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى”.