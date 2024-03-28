رئيس قوة الإطفاء بالتكليف: تنفيذ ومتابعة توجيهات سمو أمير البلاد عمليا وميدانيا

وجه رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد القيادات العسكرية في (القوة) إلى تنفيذ وترجمة توجيهات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه “عمليا وميدانيا”.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن اللواء فهد التقى ظهر اليوم الخميس القيادات العسكرية في القوة حيث نقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وأضافت أن اللواء فهد نقل للمجتمعين تأكيد الوزير اليوسف على ضرورة الالتزام بتنفيذ وترجمة التوجيهات السامية فيما يخص مواصلة اليقظة والاستعداد التام لمواجهة المخاطر والحوادث والحرائق والوقاية منها وتكثيف الزيارات التفقدية ومتابعة استيفاء المنشآت والمباني لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وأكد ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على مختلف المباني التجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية وغيرها ومواكبة التطورات والتغيرات في مجالي الوقاية والحماية المدنية وتعزيز الاستراتيجيات الوقائية وخطط إدارة الأزمات والكوارث.

كما أكد ضرورة المتابعة الميدانية والتواصل مع كافة الإدارات والمراكز التابعة لهم لتفقد سير العمل والنظر في احتياجات الجميع لرفع المستوى الوظيفي لجميع منتسبي القوة.