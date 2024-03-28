سفير الكويت لدى الأردن يسلم مساهمة دولة الكويت السنوية لـ”أونروا”

سلم سفير دولة الكويت لدى الاردن حمد المري اليوم الخميس مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 2 مليون دولار.

وأكد المري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه مع مديرة دائرة العلاقات الخارجية في (أونروا) تمارا الرفاعي “حرص القيادة الكويتية وموقفها المبدئي والدائم لدعم القضية الفلسطينية ودعم اوضاع اللاجئين الفلسطينيين”.

وقال إن “تقديم المساهمة السنوية يأتي انطلاقا من واقع مسؤولية دولة الكويت بإلتزاماتها الدولية تجاه الأشقاء في فلسطين وثقتها الكاملة بما تقدمه وكالة (أونروا) تجاه خدمة اللاجئين الفلسطينين”.

وأكد المري ثقة الكويت التامة ووقوفها مع الوكالة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها وما تواجهه من تحديات مما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها التي تقدمها للركن الأساسي في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين.

وأضاف أن “دولة الكويت لن تألوا جهدا في مد يد العون للشعب الفلسطيني وللقضيةالفلسطينية وللحالة الانسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع انحاء المنطقة”.

وذكر أن (أونروا) تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينين في مجالات عملها الخمسة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحيةوالحماية الاجتماعية.

من جانبها أشادت الرفاعي في تصريح مماثل ل(كونا) بالشراكة مع دولة الكويت ومساهمتها السنوية للوكالة لدعم دورها الانساني في قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت أن “المساهمة تذهب مباشرة إلى دعم اللاجئين الفلسطينين في مختلف المجالات التي تعمل عليها وكالة (أونروا)”.

وأضافت أن “(أونروا) لديها 700 مدرسة في المنطقة يرتادها حوالي نصف مليون طفل كما تقدم الخدمات الطبية لحوالي اكثر من مليوني لاجئ من اللاجئين الفلسطينين في الدول المجاورة”.

وأشارت إلى أن اللاجئين الفلسطينين يقدر عددهم بحوالي 9ر5 مليون متواجدين في داخل فلسطين ودول الجوار الفلسطيني مبينة أن خدمات (أونروا) موزعة على كافة مناطق اللجوء.

وتقدم (أونروا) الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في كل من الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.