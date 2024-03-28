“زين” رعت بطولة متحف بيت العثمان للبليارد

أعلنت زين عن رعايتها لبطولة متحف بيت العثمان للبليارد (الكيرم) للمرة الثانية، بالتعاون مع مركز العمل التطوعي والهيئة العامة للرياضة، وذلك تحت رعاية وحضور رئيس مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح.

وتم تكريم زين على دعمها للبطولة على هامش حفل الختام الذي أقيم في المتحف بمنطقة حولي، وذلك بحضور راعي المُسابقة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح، ومحافظ منطقة حولي ومحافظ منطقة العاصمة بالوكالة علي الأصفر، والرئيس الفخري لمتحف بيت العثمان عدنان العثمان، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس مركز عبدالله العثمان التراثي أنور الرفاعي، وعدد من كبار الشخصيات والدبلوماسيين والمشاركين بالبطولة.

وأتى دعم زين لهذا الحدث المحلّي المُميز حرصاً منها على تشجيع مُختلف المُبادرات والبرامج الثقافية التي تُرسّخ الانتماء للوطن وتُعزّز الموروث الشعبي، وتحتضن الطاقات والمواهب المحلّية، وتحتفي بالتراث الكويتي الأصيل وتُسهم بتعريفه عن قرب للأجيال الجديدة.

زين شاركت في مباراة استعراضية أقيمت على هامش البطولة

وأقام متحف بيت العثمان التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي بطولة البليارد (الكيرم) على مدار يومين، وهي من الألعاب الشعبية القديمة المتأصّلة في التراث الكويتي، وتُحفّز التركيز الذهني والمهارة اليدوية، وشهدت مُشاركة 240 فريقاً وما يفوق 400 لاعباً، وأشرفت عليها الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً وتحكيمياً، وتم تقديم جوائز نقدية قيّمة للفائزين بالمراكز الأولى.

وتفخر زين برعاية ودعم أنشطة متحف بيت العثمان، وهو أحد أهم وأبرز المعالم التراثية والسياحية الذي يوثّق تراث الكويت، ويحفظ تاريخها، ويحكي قصة أهم محطاتها على مر السنوات، ويحتضن العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية على مدار العام.