وزير الدفاع: تعزيز التعاون والتنسيق بين قطاعات الجيش وتسريع وتيرة العمل والإنجاز

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس القيادات العسكرية إلى تعزيزالتعاون والتنسيق بين مختلف قطاعات الجيش الكويتي والحرص على تسريع وتيرة العمل والإنجاز.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع خلال ترؤس الشيخ فهد اليوسف اجتماعا ضم كبار القادة العسكريين بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين تم خلاله بحث واستعراض العديد من البرامج والخطط المعدة لمختلف القطاعات العسكرية والوقوف على أهم المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المهام والواجبات الموكلة إلى هذه القطاعات.

وشدد الوزير اليوسف على تكثيف جهود المتابعة والرقابة المباشرة والدورية لآلية سير العمل وبذل كافة الجهود لتأهيل وتطوير قدرات وإمكانيات منتسبي وحداتهم وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري.

وجدد تأكيده حرص وزارة الدفاع على العمل وفق التوجيهات السديدة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي جاءت في الكلمة السامية لسموه خلال زيارته الميمونة لوزارة الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن سمو أمير البلاد دعا في تلك الكلمة السامية إلى ترسيخ قواعد العدالة والحيادية واتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على المال العام والقيام بالجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لها وتكثيف التدريبات والتمارين المشتركة لرفع مستوى الأداء والجاهزية لمنتسبي الجيش الكويتي والحرص على دعم وتشجيع الكوادر الكويتية من أبناء وطننا المعطاء.