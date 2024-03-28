وزير الشباب: زيارة سمو الأمير لناديي المعاقين والصم تجسيد لرعايته الأبوية لأبنائه الرياضيين من ذوي الإعاقة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن الزيارتين اللتين قام بهما سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ونادي الصم الرياضي الكويتي أخيرا تجسدان رعاية سموه الأبوية لأبنائه الرياضيين من ذوي الإعاقة.

وقال الوزير معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هاتين الزيارتين الساميتين اللتين جاءتا بمناسبة شهر رمضان المبارك جريا على عادة حكام الكويت للتواصل مع أبناء شعبهم كان لهما أثر طيب ووقع جميل لكل منتسبي الناديين من ذوي الهمم وأولياء أمورهم.

وثمن عاليا تفضل سموه بهاتين الزيارتين اللتين أدخلتا مشاعر السعادة والزهو بنفوس جميع أعضاء الناديين مضيفا أن الهيئة العامة للرياضة ستواصل دعمها لجميع الرياضيين من هذه الفئة العزيزة على الجميع لتحفيزهم على تحقيق الإنجازات الكبيرة بالاستحقاقات الخارجية الكبرى.

وذكر أن أبطال الكويت من ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم حققوا انتصارات كبيرة وعددا كبير من الميداليات في مختلف دورات الألعاب البارالمبية والبطولات الدولية والقارية والإقليمية التي شاركوا بها عبر السنوات الماضية مشيدا بعزيمتهم وحرصهم على رفع اسم بلادهم عاليا بالمحافل الرياضية الكبرى.