نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي مع سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت كارين ساساهارا

المعوشرجي يبحث مع السفيرة الامريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

27 مارس، 2024
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي اليوم الاربعاء مع سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت كارين ساساهارا سبل تعزيز العلاقات الثنائية “المتميزة” بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.

وذكر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان ان الوزير المعوشرجي استقبل في مكتبه بقصر السيف السفيرة ساساهارا في لقاء استعرض خلاله عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التعاون ودعم روابط الصداقة بين الكويت وامريكا.

وحضر اللقاء المسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى دولة الكويت كيلي وود.

المصدر
كونا
الوسوم
27 مارس، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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