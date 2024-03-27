بوبيان يوفر لعملائه خدمة العيادي من الفئات النقدية في جميع فروعه وعبر بعض أجهزة السحب الآلي المخصصة للعيادي

أعلن بنك بوبيان عن توفير العيادي داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت، أو من خلال بعض أجهزة السحب الآلي والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من فئات الدينار الكويتي (1، و5، و10، و20)، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة قال نائب المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري “مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، نقدم خدمة توفير العيادي لعملائنا في جميع فروع البنك المنتشرة في الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية ، لنؤكد من خلالها حرصنا على مشاركة عملائنا الفرحة في مختلف الأعياد، وذلك من خلال التواصل المستمر عبر قنواتنا المختلفة لنكون دوماً الاقرب إليهم”.

وأضاف أن الخدمة متوافرة إعتباراً من الأسبوع القادم الموافق 2 أبريل 2024 من خلال 20 جهاز ATM للسحب الآلي المتواجدة في فروع المجمعات التجارية أومواقع محددة بجانب الجمعيات التعاونية وبعض الفروع الأخري لتُلبي متطلبات عملائنا من العيادي خلال عطلة العيد وذلك استعداداً لمواجهة ارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات المصرفية.

وأكد الشمري أن خدمة العيادي من بنك بوبيان تتماشى مع استراتيجيته لتقديم أفضل التجارب المصرفية للعملاء موضحاً أن البنك لا يدخر جهداً لدراسة احتياجات عملائه وتلبية تطلعاتهم وفق أعلى المعايير في الجودة والتميز.