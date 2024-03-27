نائب رئيس مجلس ادارة (الهلال الأحمر الكويتي) أنور الحساوي

الهلال الأحمر الكويتي: 400 متطوع يشاركون في تنظيم “أمة 2024” لتيسير العملية الانتخابية

27 مارس، 2024
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مشاركة 400 متطوع ومتطوعة من الجمعية في مواكبة تنظيم انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقررة في 4 أبريل المقبل انطلاقا من دورها الإنساني والمجتمعي والمساهمة بتيسير وتسهيل العملية الانتخابية وإبراز الدور الإنساني للشباب الكويتيين.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن متطوعي الجمعية سيكونون موجودين في 26 مدرسة بمختلف الدوائر الانتخابية مشيدا بدورهم الفعال والمأمول في إنجاح هذا العرس الديموقراطي الوطني.

وذكر الحساوي أن دور المتطوعين في العملية الانتخابية يتمثل في مساعدة الناخبين والأجهزة الحكومية المعنية بهذه العملية من خلال تقديم العون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات الإسعافات الأولية عند الحاجة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل للتعريف بدور كل متطوع ومتطوعة وتوزيعهم على المحافظات الست حسب الكثافة السكانية لكل دائرة انتخابية مبينا أنهم التحقوا بدورة تنشيطية عن الإسعافات الأولية إضافة إلى تلقيهم التعليمات والإرشادات الخاصة بكيفية تقديم الخدمات الإنسانية في يوم الانتخابات.

وأوضح أن المتطوعين خضعوا كذلك لبرنامج تدريبي للحصول على المعارف والمهارات التي يجب أن يتحلوا بها في مراكز الاقتراع والثقافة العامة للمشاركة السياسية وإدارة فرق العمل الانتخابية ومهارات خدمة العملاء في مراكز الاقتراع إضافة إلى معلومات عن الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يجب تطبيقها ومراعاتها في مراكز الاقتراع.

وأكد حرص الجمعية على التنسيق مع كل مؤسسات الدولة المعنية بالتنظيم لهذه المناسبة وأهمها وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني لاسيما أن المتطوعين يجسدون على أرض الواقع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها إذ يقومون بواجبهم الإنساني بكل إخلاص.

المصدر
كونا
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27 مارس، 2024
0 45 دقيقة واحدة

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