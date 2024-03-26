الإعلام: حريصون على توفير الخدمات اللازمة للاعلاميين لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2024

أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي حرص الوزارة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للاعلاميين لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2024 منذ انطلاق عملية تسجيل المرشحين.

وقال السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الوزارة أتاحت التسجيل لمن يرغب في تغطية الانتخابات من الإعلاميين عبر الموقع الإلكتروني لتوفير التراخيص اللازمة لهم وفق الشروط والضوابط.

وأوضح أن أغلب من تم منحهم التراخيص أبدوا التزاما بالتعليمات والإرشادات ما يعكس مدى الحرفية والمهنية العالية والمسؤولية التي يتمتعون بها مشيرا الى أن عددا قليلا من أصحاب التراخيص الاعلامية خالفوا شروط الترخيص خلال فترة تسجيل المرشحين رغم وضوحها وبساطتها ما أدى لسحبها منهم ومنعهم من الاستمرار في تغطية الانتخابات سواء في مقرات المرشحين أو مراكز الاقتراع.

ودعا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية في تغطية الانتخابات ليتم نقل هذا الاستحقاق الديمقراطي بأبهى حلة على نحو يعكس الصورة الحقيقية للاعلام الكويتي العريق.