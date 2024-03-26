الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي

الإعلام: حريصون على توفير الخدمات اللازمة للاعلاميين لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2024

27 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي حرص الوزارة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للاعلاميين لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2024 منذ انطلاق عملية تسجيل المرشحين.

وقال السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الوزارة أتاحت التسجيل لمن يرغب في تغطية الانتخابات من الإعلاميين عبر الموقع الإلكتروني لتوفير التراخيص اللازمة لهم وفق الشروط والضوابط.

وأوضح أن أغلب من تم منحهم التراخيص أبدوا التزاما بالتعليمات والإرشادات ما يعكس مدى الحرفية والمهنية العالية والمسؤولية التي يتمتعون بها مشيرا الى أن عددا قليلا من أصحاب التراخيص الاعلامية خالفوا شروط الترخيص خلال فترة تسجيل المرشحين رغم وضوحها وبساطتها ما أدى لسحبها منهم ومنعهم من الاستمرار في تغطية الانتخابات سواء في مقرات المرشحين أو مراكز الاقتراع.

ودعا كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية في تغطية الانتخابات ليتم نقل هذا الاستحقاق الديمقراطي بأبهى حلة على نحو يعكس الصورة الحقيقية للاعلام الكويتي العريق.

المصدر
كونا
الوسوم
27 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

محافظ حولي: نعمل على تحويل المحافظة الى مدينة صحية متكاملة وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة

26 مارس، 2024

سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية

26 مارس، 2024

سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

26 مارس، 2024

رئيس الأركان: توجيهات سمو الأمير خارطة طريق ومنهاج عمل

26 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى