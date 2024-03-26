لازاريني: لدى الأونروا ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

لازاريني: لدى الأونروا ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام سويسرية الثلاثاء أن لدى الهيئة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية أيار/مايو على أقل تقدير.

تعاني الأونروا المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ اتهم الاحتلال حوالى عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذين نفّذته حماس.

دفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد آذار/مارس.

لكن بعدما استأنفت عدة دول أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة “كيستون-أيه تي إس” الإخبارية السويسرية الثلاثاء إن “الوضع بات اليوم أقل خطورة”.

وتدارك “لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة”، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من “التمويل حتى نهاية أيار/مايو”.

جاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خطى البلدان التي استأنفت تمويل الأونروا.

وأواخر كانون الثاني/يناير، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة العام 2024 بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة.

أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن الاحتلال لم يقدم اليها أي أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني الاحتلال بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.

ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن الاحتلال منع الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث يزداد خطر المجاعة.