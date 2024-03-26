البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستواصل إلقاء المساعدات جوا في غزة

اعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الابيض الثلاثاء أن الولايات المتحدة “ستواصل” إلقاء مساعدات إنسانية جوا في غزة، وذلك بعد دعوة حركة حماس الى وقف هذه العمليات إثر حوادث غرق وتدافع أسفرت عن مقتل 18 شخصا.

وقال المتحدث إن “عمليات القاء المساعدات بواسطة مظلات هي إحدى الوسائل العديدة التي نستخدمها لتقديم المساعدة التي يحتاج اليها فلسطينيو غزة في شكل ملح، وسنواصل القيام بذلك”، في موازاة “العمل من دون هوادة من أجل وصول مزيد من المساعدة الإنسانية من طريق البر”.