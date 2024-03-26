سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض ابريل المقبل

سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض ابريل المقبل

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم رسالة خطية من اخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والمزمع عقده بالعاصمة الرياض في شهر ابريل المقبل.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.