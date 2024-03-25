دولة الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن 2728 المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عن ترحيب دولة الكويت بتبني مجلس الأمن قراره رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إنه “في الوقت الذي تعرب فيه الوزارة عن الأسف الشديد لعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ موقف لوقف العدوان والجرائم الذي اقترفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة خلال الخمسة أشهر الماضية”.

وتابعت: “إنها لتؤكد على أهمية احترام وتنفيذ وقف اطلاق النار على الأرض، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وقيام المجلس بضمان انصياع اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس والشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أنها “تحيي صموده وتدعم نضاله المشروع ضد الاحتلال للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.