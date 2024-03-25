جو أند ذا جوس يتعاقد حصرياً مع ديليفرو

تفتخر شركة ديليفرو بالإعلان عن إبرامها لشراكة حصرية مع جو أند ذا جوس، العلامة التجارية المشهورة عالمياً والمتخصصة في توفير المشروبات والمأكولات الخفيفة لأسلوب حياة صحي، والتي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في الكويت.

أصبح الآن بإمكان عشاق الطعام الاستمتاع بالعصائر الطازجة والمشروبات الساخنة والسندويشات الخفيفة المفضلة لديهم من جو أند ذا جوس والتي يمكنهم أن يطلبوها حصرياً وبكل سهولة من خلال تطبيق ديليفرو.

وحول هذا، قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر: “يسعدنا أن نرحب بانضمام جو أند ذا جوس إلى عائلة ديليفرو، حيث أصبح بإمكان عملائنا الاستمتاع بوجبات ومشروبات جو أند ذا جوس حصرياً من خلال تطبيق ديليفرو”.

وأضافت: “إن شراكتنا مع جو أند ذا جوس تؤكد الثقة التي تضعها العلامات التجارية المشهورة عالمياً في ديليفرو، وتسلط الضوء على تفانينا في تزويد العملاء بأفضل تجارب الطعام واختياراته في الكويت.”

وتجدر الإشارة إلى أن جو أند ذا جوس هو مقهى متخصص في بيع العصائر والمأكولات الخفيفة ويشتهر بأسلوبه المبتكر في تقديم الطعام الصحي في بيئة شبابية عملية تلهم الأفراد لاتباع نمط حياة صحية. وتضم قائمته مجموعة منتقاة من السندويشات والقهوة وأطباق الإفطار والعصائر الطازجة وغيرها من الوجبات الخفيفة والحلويات، التي تلبي الأذواق والخيارات المتنوعة.

وفي السياق نفسه، أعربت العلامة التجارية جو أند ذا جوس الكويت عن سعادتها بإبرام هذه الشراكة الحصرية مع ديليفرو لتوصيل قائمة طعام مميزة، ومحضرة بمكونات طازجة وطبيعية عالية الجودة، مباشرة إلى منازل العملاء في جميع أنحاء الكويت. كما تتطلع جو أند ذا جوس لمشاركة شغفها بالأطعمة والمشروبات الصحية والمغذية مع شريحة أكبر من العملاء.

يمكن الآن لعملاء ديليفرو الاستمتاع بوجبات جو أند ذا جوس بكل راحة وسهولة في منازلهم من خلال الطلب عبر تطبيق ديليفرو.