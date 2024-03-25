منطقة الرماية

القوة البحرية تنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا من 7 صباحا حتى 6 مساء

25 مارس، 2024
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أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي للإخوة المـواطنين والمقيمين الكرام من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء.

في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة إمتداداً لجزيرة قاروه ، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور إمتداداً إلى جزيرة أم المرادم .

وأهابت المديرية بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الإقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة ، حرصاً منها على سلامة الجميع .

المصدر
الجيش الكويتي
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25 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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