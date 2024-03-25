الهلال الأحمر الكويتي يبدأ بتوزيع 30 ألف وجبة إفطار صائم جنوب قطاع غزة

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع (إفطار صائم) عبر توزيع 30 ألف وجبة على النازحين الفلسطينيين في المناطق الجنوبية بقطاع غزة.

وقال مدير مؤسسة (وافا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين القائمة على تنفيذ المشروع محيسن العطاونة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان “الهلال الأحمر الكويتي بدأ في المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع افطار الصائمين في (دير البلح) و(خان يونس) و(رفح) جنوب القطاع”.

وأضاف ان هذه المرحلة هي الأولى في شهر رمضان اذ سيتلوها مراحل أخرى تضم توزيع طرود غذائية على الصائمين الفلسطينيين خاصة النازحين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي ونقص في المساعدات.

كما أعرب العطاونة عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وكافة المؤسسات الخيرية وعلى رأسها الهلال الأحمر الكويتي القائم على المشروع وعدة مشاريع إنسانية أخرى وسط عدوان الاحتلال المستمر منذ عملية (طوفان الأقصى) في أكتوبر الماضي.