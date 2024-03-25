الطيران المدني: 273000 راكب و2037 رحلة إجمالي حركة الركاب والطائرات المتوقعة فترة العيد

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين أن حركة الركاب والطائرات المتوقعة خلال فترة عيد الفطر ستصل إلى 2037 رحلة بواقع 273000 راكب.

وقال المتحدث الرسمي بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أكثر الوجهات المتوقعة ستكون إلى دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول والدوحة.

وأكد الراجحي استعداد جميع العاملين في مطار الكويت الدولي لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات للمسافرين وشركات الطيران للوصول إلى أقصى درجات الرضا والقبول.

وعلى صعيد اخر أفاد الراجحي بأن الموسم الصيفي المقبل سيشهد دخول شركات طيران جديدة تعمل من وإلى مطار الكويت الدولي منها شركة أكاسيا الهندية والطيران الإيطالي بالإضافة إلى صن اكسبريس التي باشرت التشغيل منذ الموسم الشتوي الحالي.