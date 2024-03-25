سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية بالمنامة مايو المقبل

سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية بالمنامة مايو المقبل

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد في العاصمة المنامة مايو المقبل.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح علي المالكي.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.