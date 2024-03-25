الداخلية: القبض على أحد المواطنين وتسليمه للنيابة العامة وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن إلقاء القبض على أحد المواطنين وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذاً للقرار الصادر من قبلها بضبطه وإحضاره، وبعد مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات مجتمعنا المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقا لقانون الوحدة الوطنية.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنها سوف تتعامل بحزم بهذا الشأن وأن لا أحد فوق القانون مشددة على الجميع الالتزام بالقول والفعل وكل ما من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية.

مشيرة في بيانها السابق الى أنها لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك و أنها سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون.