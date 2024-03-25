بنك برقان يتعاون مع جمعية الدعية التعاونية وسيتي هايبرماركت خلال شهر رمضان

أعلن بنك برقان عن تعاونه مع جمعية الدعية التعاونية ومجموعة مختارة من فروع سيتي هايبرماركت في عدد من مناطق الكويت، وذلك كجزء من مبادراته الرمضانية المتنوّعة، وبهدف توفير تجربة تسوق ميسرة وسهلة لجميع عملائه خلال شهر رمضان الكريم، وضمن استراتيجيته الشاملة والتي تهدف إلى تحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من خلال ضمان الراحة والسهولة في عمليات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية المتنوعة التي يُقدمها، بما في ذلك بطاقات السحب الآلي والائتمانية ومسبقة الدفع.

وبفضل هذه الخطوة المتقدّمة، ستكون نقاط الدفع التي تحمل علامة بنك برقان متاحة في جمعية الدعية التعاونية وعدد من فروع سيتي هايبرماركت في السالمية والدسمة ومجمع المنار في الجهراء، حيث ستمكّن هذه المبادرة كافة حاملي بطاقات البنك المصرفية من الدفع بسهولة وأمان عبر نقاط الدفع المخصّصة للبنك في تلك الفروع، والتمتّع بتجربة حصرية. وإضافة إلى ذلك، سيتم توفير أكياس تسوّقا بلاستيكية وهدايا رمزية تحمل العلامات التجارية الخاصة بالجهات الشريكة في المبادرة، وذلك كجزء من العروض الاستثنائية المقدّمة لعملاء البنك خلال الحملة الرمضانية.

وتعليقاً على هذا التعاون المتميز، قال السيد/ ناصر القيسي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “نسعى بشكل مستمر في بنك برقان إلى تسهيل حياة عملائنا، خاصة خلال الشهر الفضيل، كما أن بطاقاتنا الائتمانية لم تعد مجرد وسيلة للدفع، بل بمثابة فرصة لحامليها للحصول على خدمات حصرية وتجربة متميزة. كما إننا نضمن أن يتمتع كل من يحمل بطاقات بنك برقان المصرفية بأولوية الخدمة، ما يسهم في تقديم تجربة تسوّق سلسة ومريحة طوال الوقت”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان لا يدّخر جهداً في تطوير خدمات الدفع باستخدام بطاقاته من خلال الحلول المبتكرة التي تشمل البطاقة الافتراضية، والبطاقة الصديقة للبيئة، وبطاقة Visa x-change، وغيرها الكثير. كما يواصل ترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع أفضل مزودي الخدمات والمنتجات في دولة الكويت بما ينسجم مع أهدافه في توفير تجربة تسوق متميزة لكافة شرائح عملائه.