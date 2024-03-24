وزارة الداخلية

الداخلية: الاستعلام عن بيانات الأسرة من خلال تطبيق “سهل”

25 مارس، 2024
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه يمكن للإخوة المواطنين الاستعلام عن بيانات الاسرة وذلك من خلال الدخول على خدمات وزارة الداخلية في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية “سهل” واختيار خدمات الجنسية الكويتية ومن ثم شهادة اثبات بيانات الأسرة.

وتوضح الإدارة ان الخدمة تخول لصاحبها معرفة جميع بيانات أسرته (الزوجة والابناء) وله حق الإطلاع عليها، للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها وفي حال وجود أي خطأ يتوجب مراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لتعديلها.

يأتي ذلك في اطار جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، واستمراراً في خطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.

المصدر
كونا
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25 مارس، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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