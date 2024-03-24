الشؤون: بيانات الغارمين جاهزة لدى وزارة العدل ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات

الشؤون: بيانات الغارمين جاهزة لدى وزارة العدل ولا داعي لمراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأحد إن جميع بيانات الغارمين ومن صدرت في حقهم أحكام نهائية تتوافر لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل وبالتالي “لا يتوجب على أي مواطن مراجعة أي جهة أو تقديم طلب أو مستندات”.

وذكر وكيل وزارة الشؤون بالإنابة رئيس لجنة سداد ديون الغارمين عبدالعزيز المطيري في تصريح صحفي إن لجنة الغارمين المشكلة من جهات عدة ستقوم بتحديد الفئات المستحقة وفقا لمبلغ التبرعات.

وأفاد بأنه سيتم فتح باب التبرع لحملة سداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم) للعام الثاني على التوالي يوم غد الإثنين في تمام التاسعة مساء تحت إشراف (الشؤون) وبالتعاون مع وزارات الإعلام والعدل والأوقاف واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.

وأضاف أن الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت.

وأكد حرص (الشؤون) على العمل لتحقيق استقرار الأسر الكويتية التي تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت المطيري إلى أن الحملة الأولى قد نجحت في السداد عن أكثر من 8 آلاف من الكويتيين الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة تعكس ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين.