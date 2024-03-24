أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى ايقاف فوري لإطلاق النار في غزة

أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى ايقاف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى ايقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على اساس انساني مؤكدا أن استمرار تدهور الاوضاع في القطاع يؤثر على العالم بأكمله.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب مباحثات بينهما في القاهرة إنه “قد حان الوقت الآن لإيقاف إطلاق النار فورا على أساس إنساني” مضيفا أن “الكارثة التي تشهدها غزة تتحدى القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية”.

ودعا إلى إطلاق سراح الاسرى فورا ومن دون شروط مؤكدا أنه يجب إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاط قطرات من المساعدات.

وأضاف “نحتاج إلى إحراز تقدم في انفاذ المساعدات الانسانية لأهالي غزة” مشدد على أن الطريق البري هو الوحيد والفعال لنقل المساعدات.

وردا على سؤال حول عدم استطاعة المنسقة الاممية للشؤون الانسانية وإعادة الاعمار بالاضطلاع بدورها أقر غوتيريش بوجود انقسامات جيوسياسية وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الامن لا تحترم.

وفيما يتعلق باتهام الكيان الاسرائيلي المحتل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بدعم حركة (حماس) اوضح غوتيريش ان “هذا النوع من الاتهامات لا يؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد” مضيفا أنه تم اجراء تحقيق وأن توصيات صدرت بهذا الاطار من شأنها أن تعزز التزام الاونروا بدعم الفلسطينيين.

وعما إذا كان قد طلب زيارة قطاع غزة قال غوتيريش أنه لم يطلب دخول غزة مشيرا الى رفض الاحتلال الاسرائيلي طلبا للمفوض العام للاونروا بدخول القطاع الأسبوع الماضي.

وقال الامين العام للامم المتحدة أن زيارته للقاهرة كانت فرصة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لمناقشة عدد من الموضوعات المحورية بخاصة الوضع في غزة والضفة الغربية والوضع في السودان وكافة القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن زيارته التضامنية الحالية تأتي في إطار الزيارة التي تتم كل عام خلال شهر رمضان.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري أهمية الدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة الأممية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني مضيفا أن كل أجهزة المنظمة ومن بينها وكالة (أونروا) وبرنامج الأغذية العالمي تلعب دورا في هذا الصدد.

وثمن شكري في المؤتمر الصحفي المشترك مواقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء ما يجرى في قطاع غزة من معاناة وأوضاع غير مسبوقة وأعداد شهداء تجاوز 32 ألف فلسطيني فضلا عن المصابين والمجاعة الحالية بالقطاع.

وأشاد بالتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة مشيرا إلى الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أمس إلى ميناء (رفح) البري وأهمية خطابه فيما يتعلق بالمسؤولية عما يحدث وفقا للمبادئ والقيم الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف شكري أن وضوح خطاب الأمين العام للأمم المتحدة في الرفض الكامل للعقاب الجماعي ولأي مخططات للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية يؤكد مرة أخرى أنه يمثل الأرضية والمبادئ والقيم التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة والتي يجب أن تحكم تصرفات المجتمع الدولي.

ونوه بشجاعة الأمين العام للأمم المتحدة في وصف الأمور بأوصافها الحقيقية دون موائمات ودون محاولة لتجميل الأمر قائلا “نجد في خطاب غوتيريش خروجا عما نشهده في مواضع أخرى من ازدواجية المعايير وعدم الالتزام بخط واضح وداعم للمبادئ الإنسانية”.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تعديل لمبادرة السلام العربية اكد شكري أن المبادرة العربية لا يمكن تعديلها إلا من خلال قمة عربية أخرى حيث صدرت عن قمة عربية وأن المبادرة العربية تتناول كافة إبعاد القضية الفلسطينية.

وقال شكري إن المداولات والمباحثات التي تمت منذ يومين بين الوفد الوزاري العربي ووزير خارجية الولايات المتحدة شهدت تبادلا الرؤى لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.

وأكد التوافق مع الولايات المتحدة في رفض اي عملية عسكرية في رفح والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وصولا لتناول الحل الكامل بإقامة الدولة الفلسطينية وليست مفاوضات لا تنتهى.

واشار أن الوضع الحالي يقتضى إنهاء الصراع والعنف وصولا لإقامة دولة فلسطينية لافتا إلى وجود كثير من التوافق بين الجانب العربي والأمريكي في كثير من النقاط.

وردا على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي الذى قدم لمجلس الأمن بشأن غزة قال شكري أن الموقف ينعكس في القرارات التي تمت صياغتها في مجلس الأمن وإن استمرار الأعمال العسكرية وما ينتج عنها يعد أمرا لا يمكن قبوله واستمراره وضرورة وصف الأمور بحقيقتها التي تعد مخالفة للقانون الدولي الانساني.

واعتبر أن الدول الخمس دائمة العضوية يجب أن تدعم مبادئ الميثاق واحتواء الصراعات وتحقيق الأمن والسلام وأن الاخفاق في ذلك ينتقص من مصداقية هذه الدول والأمم المتحدة.