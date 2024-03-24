جامعة الكويت تخصص مقاعد في برامج الدراسات العليا للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد

جامعة الكويت تخصص مقاعد في برامج الدراسات العليا للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في البلاد

وافق مجلس جامعة الكويت على تخصيص بعض مقاعد القبول في برامج الدراسات العليا للدول التي لها تمثيل دبلوماسي في دولة الكويت.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة الدكتور مشاري الحربي اليوم الأحد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وقال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي الدكتور فايز الظفيري في بيان صحفي عقب الاجتماع إن المجلس صادق على محضر الاجتماع رقم (6/2023) الذي عقد بتاريخ 28 ديسمبر الماضي مشيرا أنه تم التصديق على قرار مجلس الجامعة بالتأكيد على أن الدراسة حضوريا في جميع المقررات لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا وفقا للائحة نظام المقررات.

وبين الظفيري أن المجلس وافق على جواز تحويل الشعب التي تتخللها الفترة من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء او جزء منها إلى التعليم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك وذلك بناء على طلب أستاذ المقرر وموافقة القسم العلمي وعميد الكلية المعنيين وذلك بعد التنسيق مع عميد القبول والتسجيل.

واكد على موافقة المجلس على مشروع الاعتماد الأكاديمي بجامعة الكويت إلى جانب الموافقة على إدراج مشروع واحة الأبحاث ضمن الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة.

وافاد الظفيري أن المجلس وافق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لمجلس النشر العلمي والمجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر إلى جانب الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لمجلة الأسس والتطبيقات الطبية عن السنة المالية 2022/2023.

وذكر موافقة المجلس على تعيين عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى جانب ترقية ثمانية أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة الكويت.