من مكان الحادث

ارتفاع حصيلة الهجوم في موسكو الى 137 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال

24 مارس، 2024
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ارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات في ضواحي موسكو، إلى 137 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، على ما أفاد المحققون الروس الذين أعلنوا العثور على أسلحة وذخائر في مكان الحادث.

واوضحت لجنة التحقيق في بيان “يجري التعرف على جثث الضحايا. في الوقت الراهن، عُثر على جثث 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في مكان الهجوم الإرهابي”، وتم حتى الآن التعرف على 62 جثة، معلنة العثور على بندقيتين هجوميتين وكمية كبيرة من الذخيرة في مكان الهجوم.

المصدر
أ ف ب
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24 مارس، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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