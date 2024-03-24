السفيرة البريطانية لدى البلاد تؤكد على عمق العلاقات المتجذرة بين بلادها ودولة الكويت

السفيرة البريطانية لدى البلاد تؤكد على عمق العلاقات المتجذرة بين بلادها ودولة الكويت

أكدت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس اليوم الأحد عمق العلاقات المتجذرة بين بلادها ودولة الكويت والتي تمتد جذورها الى 125 عاما من الشراكات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به السفيرة لويس لوكالة الانباء الكويتية خلال فعالية غرس شجرة الشراكة الكويتية البريطانية في حديقة مكتبة الكويت الوطنية بحضور مدير عام المكتبة الوطنية سهام العازمي والشيخة هالة الصباح.

وقالت السفيرة لويس ان غرس الشجرة تعبير على قوة ومتانة العلاقة بين بلادها ودولة الكويت و تأتي ضمن فعاليات عام 2024 والتي اعتبرها البلدين في يناير الماضي ” عام الشراكة الكويتية – البريطانية ” احتفاء بمرور 125 عاما من العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين.

بدورها قالت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي بتصريح مماثل ل(كونا) ان زراعة شجرة الشراكة الكويتية البريطانية جاء احتفاء بمرور 125 عاما من العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين الصديقين وبينت العازمي ان مكتبة الكويت الوطنية تسعى لتحويل حديقة المكتبة الوطنية لتكون حديقة دبلوماسية تساهم في تقوية العلاقات ومد جسور التعاون مع جميع الدول الصديقة.