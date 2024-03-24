سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

قدم لسموه رئيس الإدارة العامة للطيران المدني المهندس الشيخ حمود مبارك حمود الصباح بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

24 مارس، 2024
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استقبل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حيث قدم لسموه سعادة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك حمود الصباح وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

المصدر
كونا
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24 مارس، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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