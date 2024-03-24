عمومية بنك بوبيان تُقر توزيع أرباح 8% نقداً وأسهم منحة 6% 

أكد رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع أن البنك قد أتم بنجاح استراتيجيته الخمسية “بوبيان 2023” والتي بدأها في 2019 بهدف التحول الإيجابي الكامل في سلسلة أعماله وهو ما أتى ثماره بالفعل محققاً نموا متصاعدا في المؤشرات المالية والحصص السوقية، الأمر الذي يعكس معه قوة المركز المالي واستدامة الأرباح وتعزيز مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية في المنطقة وثالت أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لبنك بوبيان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وذلك بنسبة حضور تجاوزت 82% مؤكداً أنه مع نهاية العام الماضي 2023 حقق بوبيان أعلى نسبة نمو في تاريخه وصلت إلى 39% بأرباحاً صافية بلغت 80.4 مليون دينار كويتي ، فيما بلغت ربحية السهم 818. فلس في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي بفضل نجاح استراتيجيـته نحو الاتقان.

وأوضح الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2023، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 8.4 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7%. وكذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 9%، فيما بلغت محفظة التمويل 6.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 218 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 8%.

وأشار إلى أن من ما يزيد أهمية نتائج “بوبيان” هي معايير الأعمال والربحية الرئيسية للمجموعة التي عززها البنك بشكل ملحوظ خلال 2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع تحسن مقاييس القروض المتعثرة لتكون بالفعل من الأدنى محلياً.

جانب من حضور عمومية بنك بوبيان

واستكمل الشايع ” كما تكللت إستراتيجية “بوبيان” بالنجاح عبر النمو المستمر سواء على مستوى إجمالي الأصول أو الودائع، مع الحفاظ على مركز البنك كثالث أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتية، مع استمرار تحقيق معدلات نمو بأرباح ثنائية الرقم”.

وتقدم الشايع بجزيل الشكر للمساهمين والمستثمرين و جميع عملاء بوبيان على ثقتهم وولائهم، مؤكداً دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك التي تتسم بالاحترافية والتوجيهات الحكيمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج ولجميع الموظفين على تفانيهم في العمل خلال العام الماضي.

موافقة توزيع الارباح

وتم خلال الجمعية العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية 8% وأسهم منحة 6% حيث يستحقها المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 24 أبريل 2024 ويتم توزيعها على المساهمين 25 أبريل 2024، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

كما وافقت الجمعية العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية بالنسب التي يقررها.

عادل الماجد

عام الريادة والأداء القوي

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد “الحمدلله شهدنا الفترة الماضية تحقيق أهداف وإنجازات وتوسعات إقليمية ودولية عديدة بفضل ما تستند إليه رؤية واستراتيجية المجموعة من ركائز قوية، ليعزز البنك بصمته في الصناعة المصرفية الإسلامية وأن يصبح علامة تجارية رائدة تميزه عن منافسيه الإسلاميين والتقليديين”.

وأضاف أنه خلال رحلة بوبيان، استطاع وبخطوات مدروسة أن يصبح علامة تجارية رائدة رغم حدة التنافس بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذاً مساراً نوعياً يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية مؤكداً أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

وأوضح ” إن ما وصلنا إليه من نمو مستدام كان نتيجة التوجه المدروس نحو الاستثمار في مختلف قطاعات الأعمال، لنشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات وذلك بفضل التركيز على جانبي الإبداع والابتكار، بالرغم من ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع المصرفي.

الخطط والأهداف

ونوه الماجد أن بوبيان مستمر في اتباع نهج مميز لمساره الاستراتيجي المُتبع نحو المحافظة على الربحية القوية والنمو المستمر انطلاقاً من الإدارة الناجحة، والمكانة التي تؤهله للاستفادة من قدراته القوية ومركزه المالي الصلب لتمكين عملائنا من الاستفادة من فرص النمو في أسواقنا المفضلة.

الشايع والماجد يتوسطا عمومية بنك بوبيان

وأوضح انه في إطار رؤية “بوبيان” ووفقاً لهويته الجديدة التي تم تحديثها خلال 2023 تحت عنوان “كل ما هو ممكن”، نؤكد التزامنا بدعم الخطط التنموية للدولة عبر تمويل المشروعات على مستوى الشركات والأفراد مع الأخذ بالاعتبار سياسة التمويل الاخضر، كما نستهدف تعزيز التوسع الإقليمي والعالمي، ومواكبة أحدث وآخر التطورات في الحلول الرقمية المصرفية والاستثمارية الإسلامية وبما يخدم العملاء والمجتمع.

تطبيق الحوكمة

وأشار الماجد إلى أن الحوكمة تُعد إحدى أركان القرار الائتماني ومنح أفضلية للعملاء ذوي الممارسات السليمة للحوكمة، ومن هذا المنطلق حرص “بوبيان” على تطبيق تعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، كما تمت مراعاة ذلك عند تصميم التطبيقات المصرفية حيث يوجد بها عدد من الصلاحيات للمستويات الإدارية المختلفة للشركات وتوفير إمكانية الرقابة الداخلية من طرف الشركة على العمليات المبرمة وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات مصرفية ذات طابع آمن ومتطور.

وقال الماجد أن مفهوم التحول الرقمي في مؤسسات القطاع المصرفي بات مرتبط بشكل كبير باسم “بوبيان” كونه صاحب شعار “الأول في الكويت” والمقترن غالباً بما يقدمه من خدمات وحلول مبتكرة في عالم المصرفية الإسلامية الرقمية.

وأكد أن استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي قد اكتسبت زخماً كبيراً باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها والتي يمكن اختصارها باعتبارها حالة استثنائية تمكن بنك بوبيان من خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضح الماجد أن البنك قدم مجموعة من الخدمات والمنتجات وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد وأيضاً الشركات والمعنية بخلق قيمة مضافة لعملائه وحرصه على ضرورة الحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان دعم عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة لاسيما في ظل التنافس في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية بالاضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي”.

وخلال 2023 افتتح بوبيان مجموعة من الفروع لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 47 فرعاً تم تطويرهم وتحديثهم بشكل كامل وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً، كما تم تزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانيات التي توفر للعملاء السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.

عادل الماجد

جوائز وتصنيفات دولية

وأضاف الماجد أنه خلال 2023 حصد بوبيان أكثر من 20 جائزة وشهادات وتصنيفات دولية من مؤسسات عالمية مرموقة في مختلف المجالات وقطاعات العمل مثل عمليات التحول الرقمي وقطاع الشركات والصدارة في خدمة ورضا العملاء ليثبت ريادته المصرفية وقوة الاستراتيجية التى انتهجها منذ سنوات على المستويين المحلي والإقليمي وأيضاً العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، استقرت تصنيفات البنك من وكالات موديز وستاندر آند بورز وفيتش عند A2 وA وA على الترتيب. وبالنسبة للتصنيف الائتماني دون الدعم الحكومي أو ما يُعرف بـ “xgs” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن استحداث هذا المعيار الجديد يُعبر عن رؤية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للملاءة الائتمانية لبوبيان في حال استبعاد فرضيات وجود دعم استثننائي من الحكومة. وقد حصل بوبيان على ثاني أفضل تصنيف في الكويت وفقاً لهذا المعيار.

Nomo Bank والتوسع دولياً

وشهد العام 2023 تفرد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية والتي يسعى من خلالها أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة.

وأستمر Nomo في ترك بصمته وإحداث فارق في القطاع المصرفي الرقمي الإسلامي وذلك من خلال مجموعة من المنتجات التي طرحها مؤخراً مثل الحساب المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بعدد ستة عملات مختلفة تمنحهم تجربة الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائياً مع بطاقة Nomo و Apple Pay.

واستطاع Nomo أن يكون ضمن أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة لتوفير مجموعة من الخدمات العقارية والتمويلية والاستشارية المتكاملة الخاصة بإمتلاك وحدات عقارية بسوق المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة عبر شراكاته مع كبرى الشركات العقارية مثل أعيان العقارية و بلوبرينت و Great Portland، إلى جانب عقد مجموعة من الاتفاقيات الهامة ومن بينها اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB – Nomo و Al Hilal – Nomo.

قطاع الشركات

من ناحية اخرى أكد الماجد تمكن قطاع الشركات خلال 2023 من تحقيق إنجازاً واضحاً في تنويع وتطوير عدد من المنتجات والخدمات المتوقع البدء في جني ثمارها ابتداء من 2024.

الشايع والماجد يتوسطا عمومية بنك بوبيان

واستهدف ذلك كافة الشركات بشتى قطاعتها المختلفة بالكويت وتسعى إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة بحيث تخرج عن الإطار التقليدي المحصور في عمليات التمويل ليكون محطة واحدة لكافة احتياجات الشركات المصرفية بل وتمتد لتوفير الخدمات لعملاء وموردي الشركات ما حذا بالبنك للتركيز على الابتكار في المنتجات والخدمات، إضافة إلى تطوير عمليات البنك.

المسؤولية المجتمعية والموارد البشرية

ونجح بوبيان في تقديم نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات ذات البصمة الواضحة والتي أبرزت تفوقه اجتماعياً واستمرار خططه الساعية ليتوج بجائزة “أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم” من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لما قام به تجاه المجتمع كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية التي تؤكد مساره الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها”.

وخلال العام الماضي اثبتت موارد البنك البشرية انها إحدى الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية لتتماشى تماماً مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية في بيئة العمل وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيراً ملحوظاً على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة”.

ويتطلع بوبيان دائماً إلى تطوير استراتيجيات من شأنها زيادة تمكين الموظفات بشكل متسارع، مؤكداً التزامه بتوفير جميع السُبل لتعزيز دورها القيادي ودعم وترسيخ هذه الثقافة المجتمعية بشكل حقيقي ومستدام مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة.

ونتيجة لذلك استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تقلد الكوادر النسائية لمناصب قيادية وارتفاع نسبة الكوادر النسائية في البنك التي تقترب من 30%.